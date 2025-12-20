FIFA Ronaldunun komandasına yeni oyunçuların qeydiyyatı ilə bağlı qadağa qoyub
Futbol
- 20 dekabr, 2025
- 15:35
FIFA portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldunun da formasını geyindiyi Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" komandasına yeni oyunçuların qeydiyyatı ilə bağlı qadağa qoyub.
"Report" "Arriyaditah" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, buna ispaniyalı futbolçu Emerik Laportanın transferi zamanı Asiya təmsilçisinin "Mançester Siti"yə (İngiltərə) bəzi ödənişləri yerinə yetirməməsi səbəb olub.
Mənbənin məlumatına görə, 9 milyon avro ödənildikdən sonra qadağa aradan qaldırılacaq.
31 yaşlı Laport 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər "Əl-Nəsr"də oynayıb. O, komandada 69 oyun keçirib, doqquz qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Oyunçu hazırda İspaniyanın "Atletik" klubunda çıxış edir.
