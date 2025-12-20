Яшар Гюлер: Турция продолжает расследование крушения самолета C-130 у границ Азербайджана

В Турции продолжается расследование крушения военно-транспортного самолета C-130, произошедшего в ноябре в Грузии у границ с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

По его словам, изучение бортового самописца разбившегося самолета продолжается в TUSAŞ. Министр подчеркнул, что самолеты C-130 считаются одними из самых безопасных в мире и эксплуатируются примерно в 70 странах.

Яшар Гюлер отметил, что после авиакатастрофы Турция направила на проверку все самолеты C-130, находившиеся на вооружении национальных ВВС. "После завершения проверки эксплуатация этих самолетов будет продолжена", - добавил он.

"Черный ящик разбившегося самолета все еще изучается в TUSAŞ. Комиссия по расследованию аварии продолжает работу, расследование пока не завершено. Каким бы ни был итог, мы доведем его до общественности с полной прозрачностью", - заявил министр.