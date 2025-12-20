İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Yaşar Güler: Türkiyə Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında təyyarə qəzasının araşdırılmasını davam etdirir

    Region
    • 20 dekabr, 2025
    • 13:08
    Yaşar Güler: Türkiyə Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında təyyarə qəzasının araşdırılmasını davam etdirir

    Türkiyədə noyabr ayında Gürcüstanda Azərbaycanla sərhəd yaxınlığında C-130 hərbi-nəqliyyat təyyarəsinin qəzasının araşdırılması davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər bildirib.

    Onun sözlərinə görə, TUSAŞ qəzaya uğramış təyyarənin qara qutusunun araşdırılması işlərini davam etdirir.

    Nazir C-130 təyyarələrinin dünyada ən təhlükəsiz təyyarələrdən biri hesab edildiyini və təxminən 70 ölkədə istismar olunduğunu vurğulayıb.

    Y.Gülər təyyarə qəzasından sonra Türkiyə Milli Hərbi Hava Qüvvələrinin istismarında olan bütün C-130 təyyarələrinin yoxlamaya göndərildiyini qeyd edib. "Yoxlama başa çatdıqdan sonra bu təyyarələrin istismarı davam etdiriləcək", - o əlavə edib.

    "Araşdırmanın nəticəsini tam şəffaf şəkildə ictimaiyyətə açıqlayacağıq", - nazir bəyan edib.

    Türkiyə Yaşar Gülər Təyyarə qəzası
    Яшар Гюлер: Турция продолжает расследование крушения самолета C-130 у границ Азербайджана
    Türkiye continues investigating C-130 crash near Azerbaijan-Georgia border

    Son xəbərlər

    13:51

    Azərbaycan piy və yağ ixracını 1 %-dən çox artırıb

    Biznes
    13:47

    Ervin İbrahimoviç: Azərbaycanın Monteneqroya investisiya qoyuluşu böyük əhəmiyyətə malikdir

    Xarici siyasət
    13:38

    XİN başçısı: Monteneqro 2028-ci ilə qədər Aİ-nin 28-ci tamhüquqlu üzvü olmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:36

    İbrahimoviç: Azərbaycan və Monteneqro müntəzəm reyslərin açılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13:28

    Nazir: "Üzgüçülük hamı üçün" layihəsinin keçirilməsində məqsəd idmanın kütləviliyinə nail olmaqdır"

    Fərdi
    13:26

    Azərbaycan Böyük Britaniya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 2 dəfə artırıb

    Maliyyə
    13:20

    Azərbaycan və Monteneqro XİN başçıları NATO əməkdaşlığını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    13:19
    Foto

    "Üzgüçülük hamı üçün" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib

    İdman
    13:14

    Ceyhun Bayramov: Monteneqro ilə nəqliyyat-logistika sahəsində əməkdaşlığın böyük potensialı var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti