Азербайджан и Гамбия обсудили создание парламентских групп дружбы

Азербайджан и Гамбия нацелены на углубление сотрудничества и реализацию совместных проектов в будущем.

Как передает Report, соответствующие переговоры состоялись в ходе визита посла Азербайджана в Марокко и Гамбии Назима Самедова в Гамбию 15-18 декабря 2025 года.

В рамках визита дипломат провел встречи со спикером Национальной ассамблеи Фабакари Томбонгом Джаттой, заместителем спикера Сииди Нджие, постоянным секретарем Министерства иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Лабу Янгом, министром молодежи и спорта Бакари Баджие, а также мэром столицы Банжула Рохей Малик Лоу.

"Состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между нашими странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также обсуждались вопросы углубления сотрудничества и реализации совместных проектов в будущем", - говорится в сообщении посольства Азербайджана.

На встречах была выражена удовлетворенность уровнем дружественных отношений между Азербайджаном и Гамбией. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения. Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки на многосторонних платформах.

"Подчеркнута важность парламентского сотрудничества. В этом контексте отмечено, что создание групп дружбы в высших законодательных органах двух стран может внести важный вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ходе визита посол Самедов также посетил кампус Университета Гамбии в Фарабе - ведущего высшего учебного заведения страны - совместно с министром высшего образования, исследований, науки и технологий Гамбии Пьером Гомесом. При этом было заявлено о готовности Азербайджана рассмотреть возможность оказания университету поддержки через Агентство международного развития, и отмечено, что гамбийская сторона могла бы рассмотреть соответствующие предложения.

Кроме того, дипломат посетил штаб-квартиру Гамбийской радио- и телерадиовещательной компании (GRTS), где были обсуждены перспективы сотрудничества между профильными структурами двух стран.

"Отмечена важность повышения осведомленности о нашей стране в Гамбии, расширения контактов между представителями СМИ двух стран и организации ознакомительных визитов гамбийских журналистов в Азербайджан", - говорится в сообщении.