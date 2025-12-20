В Баку стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории
Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Черногории Эрвин Ибрагимович проводят переговоры в Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Встреча проходит в двустороннем формате в рамках визита министра Ибрагимовича в Азербайджан.
