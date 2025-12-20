Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории

    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 12:10
    В Баку стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории

    Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Черногории Эрвин Ибрагимович проводят переговоры в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Встреча проходит в двустороннем формате в рамках визита министра Ибрагимовича в Азербайджан.

    Ceyhun Bayramovun monteneqrolu həmkarı arasında ikitərəfli görüş başlayıb
    Talks between foreign ministers of Azerbaijan, Montenegro get underway in Baku

