В Баку стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Черногории Эрвин Ибрагимович проводят переговоры в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Встреча проходит в двустороннем формате в рамках визита министра Ибрагимовича в Азербайджан.