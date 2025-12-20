İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ceyhun Bayramovun monteneqrolu həmkarı arasında ikitərəfli görüş başlayıb

    Xarici siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 12:09
    Ceyhun Bayramovun monteneqrolu həmkarı arasında ikitərəfli görüş başlayıb

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Monteneqronun Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç arasında ikitərəfli görüş başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    В Баку стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории
    Talks between foreign ministers of Azerbaijan, Montenegro get underway in Baku

    Son xəbərlər

    12:22

    Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:21

    Azərbaycan 11 ayda meyvə-tərəvəz ixracından 800 milyon dollardan çox gəlir götürüb

    Biznes
    12:21

    "Magen David Azerbaijan": Azərbaycan qanunvericilik və AİHK çərçivəsində fəaliyyət göstərir

    Xarici siyasət
    12:15

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:09

    Ceyhun Bayramovun monteneqrolu həmkarı arasında ikitərəfli görüş başlayıb

    Xarici siyasət
    12:04

    AFFA klub nümayəndələri ilə görüş keçirib

    Komanda
    12:01

    Jülyet Qarsayd: Vardanyanın Troika sxemlərindən xəbərsiz olması ilə bağlı bəyanatları inandırıcı görünmür

    Media
    11:51

    ABŞ-nin Suriyaya zərbələri nəticəsində azı beş İŞİD üzvü ölüb

    Digər ölkələr
    11:46
    Foto

    Meyxanaçı Ağakərim dəfn edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti