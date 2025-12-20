Ceyhun Bayramovun monteneqrolu həmkarı arasında ikitərəfli görüş başlayıb
Xarici siyasət
- 20 dekabr, 2025
- 12:09
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Monteneqronun Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç arasında ikitərəfli görüş başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
