    НАТО хочет согласовать новый рамочный документ с Арменией в 2026 году

    • 20 декабря, 2025
    • 12:12
    НАТО рассчитывает согласовать новый рамочный документ партнерства с Арменией в 2026 году.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска по итогам встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

    "Было приятно обсудить преобразование обороны Армении с министром Суреном Папикяном. Я высоко ценю продолжающийся вклад Армении в Силы НАТО в Косово (KFOR). Мы готовы поддержать реформы и надеемся согласовать новый рамочный документ для нашего партнерства в следующем году",- написала она в соцсети Х.

