НАТО хочет согласовать новый рамочный документ с Арменией в 2026 году
В регионе
- 20 декабря, 2025
- 12:12
НАТО рассчитывает согласовать новый рамочный документ партнерства с Арменией в 2026 году.
Как передает Report, об этом заявила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска по итогам встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном.
"Было приятно обсудить преобразование обороны Армении с министром Суреном Папикяном. Я высоко ценю продолжающийся вклад Армении в Силы НАТО в Косово (KFOR). Мы готовы поддержать реформы и надеемся согласовать новый рамочный документ для нашего партнерства в следующем году",- написала она в соцсети Х.
Последние новости
13:41
Ибрагимович: Инвестиции Азербайджана в Черногорию имеют большое значениеВнешняя политика
13:34
Глава МИД: Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом ЕСДругие страны
13:29
Украинские военные уничтожили два российских Су-27 на аэродроме БельбекДругие страны
13:27
Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсовВнешняя политика
13:26
Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество с НАТО и ЕСВнешняя политика
13:20
Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфереВнешняя политика
13:15
Байрамов: Азербайджан и Черногория договорились провести консульские консультацииВнешняя политика
13:15
Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрдВнутренняя политика
13:00