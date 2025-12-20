İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    NATO Ermənistanla yeni çərçivə sənədini gələn il razılaşdırmaq niyyətindədir

    Region
    • 20 dekabr, 2025
    • 14:59
    NATO Ermənistanla yeni çərçivə sənədini gələn il razılaşdırmaq niyyətindədir

    NATO Ermənistanla tərəfdaşlıqla bağlı yeni çərçivə sənədini 2026-cı ildə razılaşdırmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun baş katibinin müavini Radmila Şekerinskaya Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyanla görüşdən sonra bəyan edib.

    "Nazir Suren Papikyanla Ermənistanın müdafiə transformasiyasını müzakirə etmək xoş oldu. Mən Ermənistanın NATO-nun Kosovodakı Qüvvələrinə (KFOR) davam edən töhfəsini yüksək qiymətləndirirəm. Biz islahatları dəstəkləməyə hazırıq və gələn il tərəfdaşlığımız üçün yeni çərçivə sənədini razılaşdırmağa ümid edirik", - o, "X" hesabında yazıb.

