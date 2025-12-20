NATO Ermənistanla yeni çərçivə sənədini gələn il razılaşdırmaq niyyətindədir
Region
- 20 dekabr, 2025
- 14:59
NATO Ermənistanla tərəfdaşlıqla bağlı yeni çərçivə sənədini 2026-cı ildə razılaşdırmağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun baş katibinin müavini Radmila Şekerinskaya Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyanla görüşdən sonra bəyan edib.
"Nazir Suren Papikyanla Ermənistanın müdafiə transformasiyasını müzakirə etmək xoş oldu. Mən Ermənistanın NATO-nun Kosovodakı Qüvvələrinə (KFOR) davam edən töhfəsini yüksək qiymətləndirirəm. Biz islahatları dəstəkləməyə hazırıq və gələn il tərəfdaşlığımız üçün yeni çərçivə sənədini razılaşdırmağa ümid edirik", - o, "X" hesabında yazıb.
