    İtaliya polisi narkotik əməliyyatında 384 nəfəri həbs edib

    • 20 dekabr, 2025
    • 22:54
    İtaliya polisi dekabrın 20-də ölkə ərazisində keçirilən iri miqyaslı narkotik əməliyyatı zamanı 384 nəfərin həbs edildiyi barədə məlumat yayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Agentliyin məlumatına görə, 1,4 ton narkotik vasitə müsadirə edilib, 655 nəfər, o cümlədən 39 yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində istintaq aparılır.

    "Polis 35 kq kokain və 40-dan çox odlu silah müsadirə edib", - polisin bəyanatında bildirilib.

