İtaliya polisi narkotik əməliyyatında 384 nəfəri həbs edib
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 22:54
İtaliya polisi dekabrın 20-də ölkə ərazisində keçirilən iri miqyaslı narkotik əməliyyatı zamanı 384 nəfərin həbs edildiyi barədə məlumat yayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Agentliyin məlumatına görə, 1,4 ton narkotik vasitə müsadirə edilib, 655 nəfər, o cümlədən 39 yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində istintaq aparılır.
"Polis 35 kq kokain və 40-dan çox odlu silah müsadirə edib", - polisin bəyanatında bildirilib.
Son xəbərlər
23:33
Foto
Gürcü rejissor Akademik Milli Dram Teatrında "Kral Lir"ə quruluş verəcəkMədəniyyət
23:16
İsrail Ordusu Qəzzada iki yaraqlının zərərsizləşdirildiyini bildiribDigər ölkələr
23:05
Holann İngiltərə Premyer Liqasında vurduğu qolların sayında Ronalduya çatıbFutbol
22:54
İtaliya polisi narkotik əməliyyatında 384 nəfəri həbs edibDigər ölkələr
22:37
Foto
Video
Oğuzda mikroavtobus qəzası nəticəsində ölən və xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
22:32
Livanın Baş naziri: "Hizbullah"ın tərk-silah olunmasının birinci mərhələsi tezliklə başa çatacaqDigər ölkələr
22:14
"Portu" 41 yaşlı Tiaqu Silva ilə müqavilə imzalayıbFutbol
22:02
İran Sin Cinpinin təşəbbüslərini dəstəkləyib və Çinlə əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyirRegion
21:53