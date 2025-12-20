İmran Xan və həyat yoldaşı 17 il azadlıqdan məhrum edilib
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 11:13
Pakistan məhkəməsi sabiq Baş nazir İmran Xan və onun həyat yoldaşı Büşra Bibini korrupsiya işi üzrə 17 il həbs cəzasına məhkum edib.
Bu barədə "Report" "Geo News"a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənir
Son xəbərlər
11:19
Bukayo Saka "Arsenal"ın tarixində ən çox maaş alan futbolçu olacaqFutbol
11:18
Rusiya Ukraynada 10 istiqamətdə aktiv döyüş əməliyyatlarını davam etdirirDigər ölkələr
11:13
İmran Xan və həyat yoldaşı 17 il azadlıqdan məhrum edilibDigər ölkələr
11:03
Ukrayna dronları Rusiya gəmisinə və "Lukoil" şirkətinin platformasına zərbə endiribDigər ölkələr
11:02
Bakıda avtobuslarda NFC-ni dəstəkləyən bank kartları ilə ödənişin tətbiqinə başlanılır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
10:59
Qadın və kişi voleybolçuların Yüksək Liqalarında təxirə salınmış oyunların tarixləri müəyyənləşibKomanda
10:58
Foto
Tanınmış məişət texnikası mağazasının faəliyyəti nöqsanlara görə dayandırılıbHadisə
10:52
Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıbHadisə
10:51