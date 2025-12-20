Азербайджан и Черногория подписали меморандум по консульским вопросам
Внешняя политика
- 20 декабря, 2025
- 12:44
Министерства иностранных дел Азербайджана и Черногории подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в консульских вопросах.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Подписи под документом оставили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его черногорский коллега Эрвин Ибрагимович, находящийся с визитом в Баку.
Отмечается, что документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в консульской сфере и совершенствование услуг, предоставляемых гражданам.
