Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Черногория подписали меморандум по консульским вопросам

    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 12:44
    Азербайджан и Черногория подписали меморандум по консульским вопросам

    Министерства иностранных дел Азербайджана и Черногории подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в консульских вопросах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Подписи под документом оставили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его черногорский коллега Эрвин Ибрагимович, находящийся с визитом в Баку.

    Отмечается, что документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в консульской сфере и совершенствование услуг, предоставляемых гражданам.

    Джейхун Байрамов МИД Азербайджана Эрвин Ибрагимович Черногория меморандум сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan və Monteneqro konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb
    Фото
    Azerbaijan, Montenegro sign memorandum on consular cooperation

    Последние новости

    13:41

    Ибрагимович: Инвестиции Азербайджана в Черногорию имеют большое значение

    Внешняя политика
    13:34

    Глава МИД: Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом ЕС

    Другие страны
    13:29

    Украинские военные уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек

    Другие страны
    13:27

    Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсов

    Внешняя политика
    13:26

    Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество с НАТО и ЕС

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан и Черногория договорились провести консульские консультации

    Внешняя политика
    13:15

    Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

    Внутренняя политика
    13:00

    В Омской области 6 человек погибли в аварии с участием автобуса

    Другие страны
    Лента новостей