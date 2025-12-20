İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan və Monteneqro konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Xarici siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 12:39
    Azərbaycan və Monteneqro konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ilə Monteneqronun Xarici İşlər Nazirliyi arasında Konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sənəd konsulluq sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsini və vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsini hədəfləyir.

    XİN Monteneqro konsulluq Memorandum
    Foto
    Азербайджан и Черногория подписали меморандум по консульским вопросам

    Son xəbərlər

    12:46

    Türkiyə Qara dəniz üzərində PUA-ların mülki aviasiya üçün təhlükəli olması barədə xəbərdarlıq edib

    Region
    12:44

    Bakıda "Kənddən Şəhərə" Yeni il yarmarkası keçirilir

    Biznes
    12:39
    Foto

    Azərbaycan və Monteneqro konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Xarici siyasət
    12:37
    Foto

    Ceyhun Bayramov monteneqrolu həmkarını Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:35

    Türkiyə "Eurofighter" qırıcıları üçün Meteor raketləri istehsal edəcək

    Region
    12:22
    Foto

    Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:21

    Azərbaycan 11 ayda meyvə-tərəvəz ixracından 800 milyon dollardan çox gəlir götürüb

    Biznes
    12:21

    "Magen David Azerbaijan": Azərbaycan qanunvericilik və AİHK çərçivəsində fəaliyyət göstərir

    Xarici siyasət
    12:15

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti