Magen David Azerbaijan: Азербайджан действует в рамках законодательства и ЕКПЧ

Правозащитная организация Magen David Azerbaijan выступила с официальным правовым ответом на последнюю резолюцию Европейского парламента (ЕП) по Азербайджану от 18 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на председателя общества защиты прав человека и благотворительности "Magen David Azerbaijan" Давида Селиверстова.

"Magen David Azerbaijan, действующая в рамках национального и международного права, уважая институты Европейского Союза и Европейского парламента, считает необходимым дать поэлементный правовой ответ на резолюцию Европарламента P10_TA(2025)0339, исходя из суверенитета Азербайджанской Республики, принципа верховенства закона, допустимых пределов международного мониторинга, баланса между правами человека и национальной безопасностью, признанного как в азербайджанском, так и в европейском праве", - заявил Селиверстов.

По его словам, проанализировав принятую ЕП резолюцию, Magen David Azerbaijan пришла к выводу, что Азербайджан действует в пределах национального законодательства и Европейской конвенции по правам человека.

Организация в своем ответе указала на то, что утверждение Европейского парламента о "почти 400 политических заключенных" не подтверждено ни судебными решениями международных инстанций, ни официальными списками, признанными Европейским судом по правам человека.

"Проведение закрытых судебных заседаний соответствует как национальному, так и европейскому праву в случаях, когда дела связаны с вопросами национальной безопасности", - говорится в правовом ответе Magen David Azerbaijan, представленном Селиверстовым.

Magen David Azerbaijan подчеркивает, что использование норм о национальной безопасности признано допустимым Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ) и применяется во всех государствах ЕС, включая Францию, Германию и Испанию, при этом Азербайджан использует аналогичные стандарты

"Осуждение со стороны политического органа (ЕП - прим. ред.) не может подменять судебную экспертизу и не имеет обязательной юридической силы. Утверждения о несоответствии законодательства носят декларативный характер. Азербайджан является участником ЕКПЧ, исполняет решения Европейского суда по правамчеловека (ЕСПЧ), регулярно вносит изменения в законодательство. Также Азербайджан принимает к сведению резолюции Европейского парламента, однако оставляет за собой суверенное право правовой оценки и реагирования", - отмечает правозащитная организация.

Magen David Azerbaijan также подчеркивает, что Азербайджан, как отмечается, не препятствует дипломатическому мониторингу при условии соблюдения национального законодательства, уважения суверенитета и процессуальных рамок.

Кроме того, в ответе организации говорится, что гражданское общество в Азербайджане функционирует в рамках закона, а его поддержка возможна без политизации и вмешательства.

"Права человека не должны использоваться как инструмент политического давления. Азербайджанская Республика действует в пределах как своего законодательства, так и Европейской конвенции по правам человека", - говорится в заключении Magen David Azerbaijan.