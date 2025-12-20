Дорожная полиция обратилась к водителям: не садитесь за руль в усталом состоянии
Внутренняя политика
- 20 декабря, 2025
- 12:05
Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с ситуацией на дорогах в выходные дни.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции.
Отмечается, что в Азербайджане с ускорением процесса урбанизации наблюдается увеличение интенсивности движения на городских и пригородных дорогах в выходные дни. Эта тенденция повышает риски аварий на дорогах.
"Рекомендуем водителям заранее оценивать дорожные и погодные условия, воздерживаться от выезда на неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в усталом, сонном состоянии, строго соблюдать скоростной режим, а также правила безопасности при обгоне и маневрировании", - отметили в ведомстве.
