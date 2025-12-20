Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 12:05
    Дорожная полиция обратилась к водителям: не садитесь за руль в усталом состоянии

    Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с ситуацией на дорогах в выходные дни.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции.

    Отмечается, что в Азербайджане с ускорением процесса урбанизации наблюдается увеличение интенсивности движения на городских и пригородных дорогах в выходные дни. Эта тенденция повышает риски аварий на дорогах.

    "Рекомендуем водителям заранее оценивать дорожные и погодные условия, воздерживаться от выезда на неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в усталом, сонном состоянии, строго соблюдать скоростной режим, а также правила безопасности при обгоне и маневрировании", - отметили в ведомстве.

    DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Лента новостей