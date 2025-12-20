İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 11:39
    DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BDYPİ məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, dünya təcrübəsində olduğu kimi, Azərbaycanda da urbanizasiya prosesi sürətləndikcə həftəsonu şəhər və şəhərətrafı yollarda hərəkət intensivliyinin artımı müşahidə edilir. Bu tendensiya yollarda qəza ehtimalının yüksəlməsinə də təsirsiz ötüşmür.

    Bildirilib ki, proqnozlara uyğun olaraq, nəzarət-profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsinə baxmayaraq, bəzi sürücülərin tələskənliyi, diqqətsizliyi bu günlərdə yol qəzalarının sayının artmasına təkan verir.

    "Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edərək onlara yol və hava şəraitini əvvəlcədən qiymətləndirməyi, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyi, sürət rejiminə, eləcə də ötmə və manevr zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir", - deyə məlumatda vurğulanıb.

    BDYPİ Qəza sürücü həftəsonu
    Дорожная полиция обратилась к водителям: не садитесь за руль в усталом состоянии

