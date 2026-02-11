İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    • 11 fevral, 2026
    • 12:17
    İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıb

    İmişli rayonunda üç qadının xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, xəsarət alanlar İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib.

    Yaralılara bədənin müxtəlif nahiyələrinin travması, boyun fəqərəsinin arxa çıxıntısının yerdəyişmiş sınığı, dirsək nahiyyəsinin yarası, qapalı kəllə-beyin travması, sol diz və baldırın sıyrıqları diaqnozları təyin olunub və zəruri tibbi yardım göstərilib.

    Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilən pasiyentlərin müalicəsi Təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir.

    İmişli Avtomobil qəzası Xəsarət
    В Имишли произошло ДТП, пострадали три женщины

    Son xəbərlər

    12:30

    Sədr müavini: Məqsədlərə yenidən baxılması innovasiya ekosisteminin dayanıqlı inkişafını təmin edəcək

    İKT
    12:27

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:19

    Qırğızıstanda prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarında keçirilməsi təklif olunub

    Region
    12:19

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq

    Futbol
    12:17

    İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    12:14

    Gələcəkdə əlilliyin qiymətləndirilməsində süni intellektdən istifadə olunacaq

    Sosial müdafiə
    12:13
    Foto

    Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"

    Maliyyə
    12:06

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu"

    Futbol
    12:02

    İlin sonuna Azərbaycanın texnoparklarındakı rezidentlərin sayı 200-ə çatacaq

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti