İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıb
Hadisə
- 11 fevral, 2026
- 12:17
İmişli rayonunda üç qadının xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, xəsarət alanlar İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib.
Yaralılara bədənin müxtəlif nahiyələrinin travması, boyun fəqərəsinin arxa çıxıntısının yerdəyişmiş sınığı, dirsək nahiyyəsinin yarası, qapalı kəllə-beyin travması, sol diz və baldırın sıyrıqları diaqnozları təyin olunub və zəruri tibbi yardım göstərilib.
Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilən pasiyentlərin müalicəsi Təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir.
Son xəbərlər
12:30
Sədr müavini: Məqsədlərə yenidən baxılması innovasiya ekosisteminin dayanıqlı inkişafını təmin edəcəkİKT
12:27
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:19
Qırğızıstanda prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarında keçirilməsi təklif olunubRegion
12:19
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaqFutbol
12:17
İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıbHadisə
12:14
Gələcəkdə əlilliyin qiymətləndirilməsində süni intellektdən istifadə olunacaqSosial müdafiə
12:13
Foto
Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"Maliyyə
12:06
Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu"Futbol
12:02