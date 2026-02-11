Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Имишли произошло ДТП, пострадали три женщины

    Происшествия
    • 11 февраля, 2026
    • 12:30
    В Имишли произошло ДТП, пострадали три женщины

    В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три женщины.

    Как сообщает муганское бюро Report, пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Имишлинской ЦРБ. Им оказана необходимая медицинская помощь.

    Лечение пациентов продолжается в отделении скорой медицинской помощи, их состояние оценивается как средней тяжести.

    Имишли ДТП авария пострадавшие
    İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:50

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось

    Экология
    12:44

    Прошло 11 лет со дня cоздания "AzerGold"

    Бизнес
    12:43

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана к мониторингу ядерной программы

    В регионе
    12:42

    В Азербайджане планируют внедрить ИИ при оценке инвалидности

    Социальная защита
    12:41

    İRİA: Количество резидентов технопарков в Азербайджане достигнет 200 к концу 2026 года

    ИКТ
    12:36

    Зеленский: Украину за ночь атаковали 129 ударных БПЛА, большинство — "шахеды"

    Другие страны
    12:33
    Фото

    Глава ЦБА подчеркнул значимость партнерства с американскими компаниями

    Финансы
    12:32

    На Аэропортовском шоссе ограничат движение транспорта из-за замены табло

    Внутренняя политика
    12:30

    В Имишли произошло ДТП, пострадали три женщины

    Происшествия
    Лента новостей