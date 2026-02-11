В Имишли произошло ДТП, пострадали три женщины

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три женщины.

Как сообщает муганское бюро Report, пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Имишлинской ЦРБ. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Лечение пациентов продолжается в отделении скорой медицинской помощи, их состояние оценивается как средней тяжести.