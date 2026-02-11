İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"

    Maliyyə
    • 11 fevral, 2026
    • 12:13
    Taleh Kazımov: Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib

    Azərbaycanla ABŞ arasında iqtisadi və maliyyə sahələrində əməkdaşlıq son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib və strateji mərhələyə yüksəlib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bunu Bankın sədri Taleh Kazımov ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana təşkil etdiyi biznes missiyası çərçivəsində keçirilən dəyirmi masada bildirib.

    "Maliyyə və investisiya" mövzusuna həsr olunmuş tədbirdə çıxış edən T.Kazımov Azərbaycan ilə ABŞ arasında mövcud tərəfdaşlığın qarşılıqlı etimada əsaslanaraq davamlı inkişaf perspektivləri yaratdığını bildirib.

    O, Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik, maliyyə-bank sektorunun dayanıqlılığı, maliyyə texnologiyalarının inkişafı, rəqəmsallaşma təşəbbüsləri, dayanıqlı maliyyə alətləri və sərhədlərarası ödəniş infrastrukturu sahəsində həyata keçirilən islahatlar və əldə olunan nəticələr barədə ətraflı məlumat verib. AMB-nin sədri ABŞ şirkətləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin, qabaqcıl texnologiya və təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini, eləcə də ötən illərdə təşkil olunan bankçılıq missiyalarının ABŞ bankları ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsində rolunu xüsusi qeyd edib.

    T.Kazımov ABŞ Ticarət Palatasının beynəlxalq üzvlərlə əlaqələr, Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksiyə təşəkkür edərək rəhbərlik etdiyi biznes missiyasının iki ölkə arasında biznes və investisiya əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə, qarşılıqlı etimadın güclənməsinə mühüm töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. O, ABŞ Ticarət Palatasının ticarət, innovasiya və qarşılıqlı rifahı təşviq edən körpü rolunu oynayaraq ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafında mühüm platforma olduğunu vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, ABŞ Ticarət Palatasının biznes missiyası çərçivəsində Azərbaycanda bir sıra dövlət qurumları, yüksək səviyyəli rəsmilər və özəl sektor nümayəndələri ilə silsilə görüşlər təşkil olunub. Bu görüşlər iki ölkə arasında iqtisadi tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Azərbaycan ABŞ Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov

    Son xəbərlər

    12:30

    Sədr müavini: Məqsədlərə yenidən baxılması innovasiya ekosisteminin dayanıqlı inkişafını təmin edəcək

    İKT
    12:27

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:19

    Qırğızıstanda prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarında keçirilməsi təklif olunub

    Region
    12:19

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq

    Futbol
    12:17

    İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    12:14

    Gələcəkdə əlilliyin qiymətləndirilməsində süni intellektdən istifadə olunacaq

    Sosial müdafiə
    12:13
    Foto

    Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"

    Maliyyə
    12:06

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu"

    Futbol
    12:02

    İlin sonuna Azərbaycanın texnoparklarındakı rezidentlərin sayı 200-ə çatacaq

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti