    Глава ЦБА подчеркнул значимость партнерства с американскими компаниями

    Финансы
    • 11 февраля, 2026
    • 12:33
    Глава ЦБА подчеркнул значимость партнерства с американскими компаниями

    Сотрудничество между Азербайджаном и США в экономической и финансовой сферах в последние годы существенно расширилось и вышло на стратегический уровень.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), об этом заявил председатель Банка Талех Кязимов на круглом столе, организованном в рамках бизнес-миссии Торговой палаты США в Азербайджан.

    Выступая на мероприятии, посвященном теме "Финансы и инвестиции", Кязимов подчеркнул, что партнерство между Азербайджаном и США, основанное на взаимном доверии, формирует прочную основу для устойчивого развития.

    Он подробно рассказал о проводимых в стране реформах и достигнутых результатах в обеспечении макроэкономической стабильности, укреплении устойчивости финансово-банковского сектора, развитии финансовых технологий, цифровизации, внедрении инструментов устойчивого финансирования и создании инфраструктуры трансграничных платежей. Председатель ЦБА особо отметил значимость расширения сотрудничества с американскими компаниями, обмена передовыми технологиями и опытом, а также роль банковских миссий прошлых лет в укреплении связей с финансовыми институтами США.

    Кязимов выразил уверенность, что американская бизнес-миссия внесет существенный вклад в дальнейшее укрепление деловых и инвестиционных связей между двумя странами, а также в развитие взаимного доверия. Он подчеркнул, что Торговая палата США является важной платформой для расширения двустороннего экономического сотрудничества, выполняя роль моста, способствующего торговле, инновациям и взаимному процветанию.

    Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"
    Taleh Kazimov: Azerbaijan-US economic co-op reaches strategic stage
