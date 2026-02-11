İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 12:06
    Azərbaycan millisinin məşqçisi: Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu

    Gürcüstandakı təlim-məşq toplanışı Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət millisi üçün böyük təcrübə olub.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığmasının məşqçisi Xanlar Əliyev deyib.

    Təcrübəli mütəxəssis hazırlıq prosesi barədə danışıb:

    "Təlim-məşq toplanışına yeni oyunçular dəvət olunmuşdu. İndiyə qədər cəlb edilməyən 2010-2011-ci il təvəllüdlü futbolçulara baxmaq üçün şans yarandı. Hətta bir nəfər 2012-ci il təvəllüdlü oyunçu da dəvət etmişdik. 7 oyunçu ilk dəfə U-17 millisinin formasını geyindi. Bu toplanışda hamıya şans verdik və bu, onlar üçün böyük təcrübə oldu. Martda keçiriləcək Avropa çempionatı üçün hazırkı futbolçuların arasından 3-4 nəfəri qazandığımızı deyə bilərəm".

    O, toplanış çərçivəsində Gürcüstanın müvafiq yaş qruplarından ibarət komandasına qarşı keçirilən yoxlama matçları (0:4. 0:6) haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "Gürcüstan millisi daha çox 2009-2010-cu il təvəllüdlü oyunçularla oynayırdı. İlk matçda heyətdə dörd nəfər 2009-cu il təvəllüdlü futbolçumuz var idi ki, onlardan biri ilk dəqiqədə zədələndi. Zədə səbəbindən həm oyunlarda, həm də məşqlərdə iştirak edə bilməyərək toplanışı erkən başa vurdu. Aşağı yaş qruplarında bir yaş fərqi belə fiziki baxımdan özünü göstərir. İlk oyunlarına çıxan bəzi futbolçularda həyəcan var idi və bu, hesaba da təsir etdi. İkinci qarşılaşmaya isə daha yaxşı hazırlaşmışdıq, uşaqlar vuruşdular, qol imkanları yaratdıq. Amma heyətimizdə 2010-2011-ci il təvəllüdlülər çoxluq təşkil etdiyi üçün sonda güc olaraq rəqibə uduzduq".

