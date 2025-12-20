Президент Украины: РФ усилила атаки на инфраструктуру в Одесской области

В последние дни российские военные наносят массированные удары по территории Одесской области, разрушены мосты и другая важная инфраструктура.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве.

По его словам, в связи с этим он поставил задачу обеспечить жителей региона самым необходимым – продуктами, топливом, лекарствами.

"Уже реализуют временные инфраструктурные решения, в том числе понтонные мосты. Я также нахожусь в постоянном контакте с лицами, ответственными за противовоздушную оборону именно в Одесской области", - добавил Зеленский.