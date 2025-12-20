Президент Украины: РФ усилила атаки на инфраструктуру в Одесской области
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 18:04
В последние дни российские военные наносят массированные удары по территории Одесской области, разрушены мосты и другая важная инфраструктура.
Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве.
По его словам, в связи с этим он поставил задачу обеспечить жителей региона самым необходимым – продуктами, топливом, лекарствами.
"Уже реализуют временные инфраструктурные решения, в том числе понтонные мосты. Я также нахожусь в постоянном контакте с лицами, ответственными за противовоздушную оборону именно в Одесской области", - добавил Зеленский.
Последние новости
18:13
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились более чем на 45%Финансы
18:04
Президент Украины: РФ усилила атаки на инфраструктуру в Одесской областиДругие страны
17:52
Зеленский: МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры для проведения выборовДругие страны
17:44
Зеленский: Украина вернет €90 млрд ЕС только при выплате репараций РоссиейДругие страны
17:28
В России более 40 человек госпитализированы после отравления в пансионатеДругие страны
17:24
Кадры прибытия первого поезда с азербайджанскими нефтепродуктами в Армению - ВИДЕОВнешняя политика
17:16
Али Асадов встретился с вице-премьером ЧерногорииВнешняя политика
17:16
США могут еще месяц продолжать удары по позициям ИГИЛ в СирииДругие страны
17:08
Фото