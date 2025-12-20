Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Подведены итоги группового этапа 12-го Кубка Президента по човгану

    Командные
    • 20 декабря, 2025
    • 18:44
    Подведены итоги группового этапа 12-го Кубка Президента по човгану

    В Конном центре Бина прошли последние игры группового этапа 12-го Кубка Президента по човгану, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Федерации.

    В последний день было проведено два матча, "Полад" и "Сархадчи" сыграли вничью (1:1), а "Элит" обыграл "Бута Голден" со счетом 4:2.

    В группе А первое место заняла команда "Полад", "Сархадчи" стал вторым, а "Зафар" - третьим. В группе В команда "Элит" заняла первое место, "Эмбавуд" - второе, а "Бута Голден" - третье.

    Согласно регламенту, "Полад" сыграет с "Эмбавуд", а "Элит" - с "Сархадчи". Полуфинальные игры пройдут 22 декабря начиная с 15:00.

    Победитель Кубка определится в финальной игре, которая состоится 24 декабря в 15:00. В тот же день команды, проигравшие в полуфинальном этапе, встретятся в матче за третье место.

