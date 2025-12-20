Орбан: Отправка миротворцев ЕС в Украину приведет к войне с Россией

Идея отправки в Украину миротворческих сил Запада, а также предложения о конфискации российских активов и возмещении ущерба Украине ставят Европу на грань войны с Россией.

Как передает Report, с таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопросы активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на встрече в Сегеде. Трансляцию вел телеканал М1.

"Немцы подумывают об отправке миротворческих сил в Украину. А что будет, если они попадут под огонь российских войск и начнут стрелять в ответ? Это называется войной", - заявил глава правительства.

Он считает, что к рискованным призывам со стороны ряда лидеров стран ЕС необходимо отнестись крайне серьезно. "Мы находимся на грани войны", - сказал Орбан.

Премьер отметил, что столь же опасными выглядят предложение Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов, а также идея выплаты Россией репараций за ущерб, нанесенный Украине в ходе продолжающейся войны.

В данном контексте он заявил, что "деньги играют важную роль после окончания войны". "Вы можете сказать другой стороне, что она проиграла войну, а проигравший обязан выплатить репарации. Именно так было после Первой и Второй мировых войн. Но вы не можете сделать так во время войны, потому что это означает, что вы сами участвуете в ней, и тогда это будет только вопрос времени, когда ваши солдаты тоже начнут воевать", - заключил глава венгерского правительства.