    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 18:41
    Орбан: Отправка миротворцев ЕС в Украину приведет к войне с Россией

    Идея отправки в Украину миротворческих сил Запада, а также предложения о конфискации российских активов и возмещении ущерба Украине ставят Европу на грань войны с Россией.

    Как передает Report, с таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопросы активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на встрече в Сегеде. Трансляцию вел телеканал М1.

    "Немцы подумывают об отправке миротворческих сил в Украину. А что будет, если они попадут под огонь российских войск и начнут стрелять в ответ? Это называется войной", - заявил глава правительства.

    Он считает, что к рискованным призывам со стороны ряда лидеров стран ЕС необходимо отнестись крайне серьезно. "Мы находимся на грани войны", - сказал Орбан.

    Премьер отметил, что столь же опасными выглядят предложение Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов, а также идея выплаты Россией репараций за ущерб, нанесенный Украине в ходе продолжающейся войны.

    В данном контексте он заявил, что "деньги играют важную роль после окончания войны". "Вы можете сказать другой стороне, что она проиграла войну, а проигравший обязан выплатить репарации. Именно так было после Первой и Второй мировых войн. Но вы не можете сделать так во время войны, потому что это означает, что вы сами участвуете в ней, и тогда это будет только вопрос времени, когда ваши солдаты тоже начнут воевать", - заключил глава венгерского правительства.

