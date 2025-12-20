İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Orban: Aİ sülhməramlılarının Ukraynaya göndərilməsi Rusiya ilə müharibəyə gətirib çıxaracaq

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 20:06
    Orban: Aİ sülhməramlılarının Ukraynaya göndərilməsi Rusiya ilə müharibəyə gətirib çıxaracaq

    Qərbin Ukraynaya sülhməramlı qüvvələr göndərmək ideyası, həmçinin Rusiya aktivlərinin müsadirəsi və Ukraynaya dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı təkliflər Avropa və Rusiya arasında müharibəyə səbəb ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Seqed şəhərində hakim "FİDES – Macar Vətəndaş İttifaqı" Partiyasının fəalları ilə görüşdə sualları cavablandırarkən deyib. Görüş M1 telekanalı ilə yayımlanıb.

    "Almanlar Ukraynaya sülhməramlı qüvvələr göndərməyi düşünürlər. Bəs onlar Rusiya ordusunun atəşinə tuş gəlsələr və cavab atəşi açsalar, nə olacaq? Bu, müharibə adlanır", - hökumət başçısı bildirib.

    O hesab edir ki, bir sıra Aİ ölkələrinin liderlərinin riskli çağırışlarına son dərəcə ciddi yanaşmaq lazımdır. "Biz müharibə həddindəyik", - Orban vurğulayıb.

    Baş nazir Avropa Komissiyasının dondurulmuş aktivlərdən istifadə təklifini, həmçinin Rusiyanın Ukraynaya vurduğu ziyana görə reparasiya ödəməsi ideyasını da eyni dərəcədə təhlükəli adlandırıb.

    Bu kontekstdə o qeyd edib ki, müharibə bitdikdən sonra pul mühüm rol oynayır. "Siz qarşı tərəfə deyə bilərsiniz ki, o müharibəni uduzub və uduzan tərəf reparasiya ödəməlidir. Birinci və İkinci Dünya müharibələrindən sonra məhz belə olmuşdu. Amma bunu müharibə zamanı edə bilməzsiniz, çünki bu, sizin də müharibəyə qoşulduğunuz anlamına gəlir. O halda isə sadəcə zaman məsələsi olacaq ki, sizin əsgərləriniz də döyüşməyə başlasın", - Macarıstanın hökumət başçısı fikirlərini yekunlaşdırıb.

    Viktor Orban Rusiya Ukrayna Avropa İttifaqı
    Орбан: Отправка миротворцев ЕС в Украину приведет к войне с Россией

    Son xəbərlər

    20:35

    "Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilib

    Digər
    20:23

    İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyir

    Region
    20:13

    İbrahim Kalın HƏMAS-ın nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Region
    20:06

    Orban: Aİ sülhməramlılarının Ukraynaya göndərilməsi Rusiya ilə müharibəyə gətirib çıxaracaq

    Digər ölkələr
    19:55
    Foto

    Naxçıvanda "Suverenlik kuboku" uğrunda voleybol birinciliyi başa çatıb

    Komanda
    19:41
    Foto

    Monteneqro şirkətləri sənaye zonalarında investisiya imkanlarından yararlanmağa dəvət olunub

    Maliyyə
    19:33

    "Fənərbağça"nın prezidenti sərbəst buraxılıb

    Futbol
    19:26

    Çin raket vasitəsilə orbitə eksperimental rabitə peyki çıxarıb

    Digər ölkələr
    19:11

    İran 12 günlük müharibədən sonra ordudakı boşluqları doldurur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti