Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 18:26
    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

    Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") в субботу вывела на орбиту спутник связи №23 для апробирования новых технологий.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CGTN.

    Ракета стартовала с космодрома Вэньчан, который расположен на острове Хайнань, в 20:30 по пекинскому времени (в 16:30 по Баку). Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

    Экспериментальный спутник связи №23 предназначен в первую очередь для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.

    Китай спутник связи орбита
    Çin raket vasitəsilə orbitə eksperimental rabitə peyki çıxarıb

    Последние новости

    19:48

    Китай в ноябре сократил закупки российской нефти

    Другие страны
    19:34

    Иран наращивает военный потенциал после 12-дневной войны

    В регионе
    19:23

    Премьер-лига: "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура с "Имишли"

    Футбол
    19:19

    В Ордубаде автобус повредил газопровод

    Энергетика
    19:11

    Таиланд сообщил о продолжении интенсивных боев на границе с Камбоджей

    Другие страны
    18:54

    СМИ: Нетаньяху представит Трампу план новых ударов по Ирану

    Другие страны
    18:44
    Фото
    Видео

    Подведены итоги группового этапа 12-го Кубка Президента по човгану

    Командные
    18:41

    Орбан: Отправка миротворцев ЕС в Украину приведет к войне с Россией

    Другие страны
    18:26

    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

    Другие страны
    Лента новостей