Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") в субботу вывела на орбиту спутник связи №23 для апробирования новых технологий.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CGTN.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан, который расположен на острове Хайнань, в 20:30 по пекинскому времени (в 16:30 по Баку). Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Экспериментальный спутник связи №23 предназначен в первую очередь для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.