В Баку врачи выходили младенца, родившегся с весом 540 граммов

В Баку удалось спасти жизнь ребенка, родившегося на 23-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела - 540 граммов.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По информации ведомства, 18 октября младенец появился на свет в одном из частных медицинских учреждений в результате преждевременных родов. Вскоре после рождения ребенок в тяжелом клиническом состоянии был эвакуирован в Детскую клиническую больницу имени А.Ф.Гараева, действующую при Республиканском педиатрическом центре.

Младенца поместили в отделение реанимации новорожденных. В ходе обследований у него были диагностированы острая дыхательная недостаточность, бронхолегочная дисплазия, двусторонний пневмоторакс, перивентрикулярная лейкомаляция (PVL), а также ретинопатия недоношенных (ROP).

Сообщается, что при родах его близнец скончался, а сам младенец с первых дней жизни находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Благодаря длительному интенсивному лечению, постоянному медицинскому контролю и усилиям врачей его состояние удалось стабилизировать, сообщили в TƏBİB.

После нескольких месяцев борьбы за жизнь вес ребенка увеличился до 2 килограммов, угроза для жизни была устранена, и младенца выписали домой. В настоящее время младенец находится под амбулаторным наблюдением.

Отмечается, что это первый ребенок 48-летней женщины, которая мечтала стать матерью на протяжении последних 15 лет.