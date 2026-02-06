Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Цены на газ в Европе выросли на 1,9%

    Энергетика
    • 06 февраля, 2026
    • 12:02
    Цены на газ в Европе выросли на 1,9%

    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы выросли на 1,9% к расчетной цене четверга, чуть более чем до $419 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $420,7 (+2,2%). Затем их стоимость составила $419,2 (+1,9%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $411,5 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.

    стоимость газа Европа фьючерсы
    Gas prices in Europe rise 1.9%
    Ты - Король

    Последние новости

    13:28

    Шмыгаль: Нидерланды выделят Украине свыше 20 млн евро на поддержку энергосектора

    В регионе
    13:24
    Фото

    Азербайджан обсудил сотрудничество с венчурным фондом 500 Global

    ИКТ
    13:22
    Фото

    Ильхам Алиев принял министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана

    Внешняя политика
    13:10

    Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-США

    В регионе
    13:03

    Потребителям в Азербайджане в январе возмещено более 19 млн манатов НДС

    Финансы
    13:00

    Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

    Финансы
    12:56

    В Азербайджане не выявлены случаи птичьего гриппа и болезни Ньюкасла

    Здоровье
    12:46

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:37

    В Румынии обвиняемые в коррупции консультировались с ChatGPT для допроса

    Это интересно
    Лента новостей