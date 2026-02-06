Цены на газ в Европе выросли на 1,9%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы выросли на 1,9% к расчетной цене четверга, чуть более чем до $419 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $420,7 (+2,2%). Затем их стоимость составила $419,2 (+1,9%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $411,5 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.