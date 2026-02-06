Цены на газ в Европе выросли на 1,9%
Энергетика
- 06 февраля, 2026
- 12:02
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы выросли на 1,9% к расчетной цене четверга, чуть более чем до $419 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $420,7 (+2,2%). Затем их стоимость составила $419,2 (+1,9%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $411,5 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Последние новости
13:28
Шмыгаль: Нидерланды выделят Украине свыше 20 млн евро на поддержку энергосектораВ регионе
13:24
Фото
Азербайджан обсудил сотрудничество с венчурным фондом 500 GlobalИКТ
13:22
Фото
Ильхам Алиев принял министра обороны и поддержки Вооруженных сил ИранаВнешняя политика
13:10
Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-СШАВ регионе
13:03
Потребителям в Азербайджане в январе возмещено более 19 млн манатов НДСФинансы
13:00
Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитораФинансы
12:56
В Азербайджане не выявлены случаи птичьего гриппа и болезни НьюкаслаЗдоровье
12:46
Завтра в Азербайджане осадков не ожидаетсяЭкология
12:37