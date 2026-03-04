Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 04 марта, 2026
    • 08:25
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Улица Зарифы Алиевой;

    12. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    НИИМ Баку пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
    Ты - Король

    Последние новости

    08:40

    Госдеп США разрешил второстепенным госслужащим покинуть Саудовскую Аравию

    Другие страны
    08:25

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:44

    WP: Резидентура ЦРУ подверглась атаке дрона на территории посольства США в Эр-Рияде

    Другие страны
    07:18

    США и Эквадор начали совместную операцию против наркокартелей

    Другие страны
    06:56

    ПВО Саудовской Аравии сбила девять беспилотников

    Другие страны
    06:21

    Сербия и еще четыре страны эвакуировали своих граждан из Израиля

    Другие страны
    05:49

    Глава CENTCOM заявил об отсутствии иранских кораблей в Персидском заливе

    Другие страны
    05:15

    Tasnim: В Тегеране и Исфахане прогремели взрывы

    В регионе
    05:00

    Вучич: Если Ормузский пролив не откроют, то цены на нефть уничтожат всех

    Другие страны
    Лента новостей