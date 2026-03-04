İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    04 mart, 2026
    • 08:18
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    8. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    9. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    10. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    11. Zərifə Əliyeva küçəsində;

    12. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    13. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    14. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

İnfrastruktur

