WP: Резидентура ЦРУ подверглась атаке дрона на территории посольства США в Эр-Рияде
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 07:44
Резидентура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) подверглась атаке беспилотника на территории посольства США в Саудовской Аравии.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, предположительно иранский беспилотник атаковал резидентуру ЦРУ на территории дипмиссии США в Эр-Рияде.
Как отмечает WP, сотрудников ЦРУ в результате инцидента не пострадали. Издание также указывает, что произошедшее может рассматриваться как "символическая победа исламской республики".
