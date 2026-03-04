Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    WP: Резидентура ЦРУ подверглась атаке дрона на территории посольства США в Эр-Рияде

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 07:44
    Резидентура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) подверглась атаке беспилотника на территории посольства США в Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, предположительно иранский беспилотник атаковал резидентуру ЦРУ на территории дипмиссии США в Эр-Рияде.

    Как отмечает WP, сотрудников ЦРУ в результате инцидента не пострадали. Издание также указывает, что произошедшее может рассматриваться как "символическая победа исламской республики".

