WP: Резидентура ЦРУ подверглась атаке дрона на территории посольства США в Эр-Рияде

Резидентура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) подверглась атаке беспилотника на территории посольства США в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, предположительно иранский беспилотник атаковал резидентуру ЦРУ на территории дипмиссии США в Эр-Рияде.

Как отмечает WP, сотрудников ЦРУ в результате инцидента не пострадали. Издание также указывает, что произошедшее может рассматриваться как "символическая победа исламской республики".