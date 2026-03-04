США и Эквадор начали совместную операцию против наркокартелей

Американские и эквадорские военные приступили к совместным операциям против наркокартелей на территории Эквадора.

Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США на своей странице в соцсети X.

"3 марта ВС США и Эквадора начали в Эквадоре операции против организаций, включенных в список террористических. Эти действия являются примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом", - говорится в сообщении.