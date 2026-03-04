Госдеп США разрешил второстепенным госслужащим покинуть Саудовскую Аравию
- 04 марта, 2026
- 08:40
Госдепартамент США разрешил второстепенным госслужащим и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.
"Государственный департамент разрешил сотрудникам правительства США, не занятым в чрезвычайных ситуациях, и членам семей сотрудников правительства США покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что на фоне эскалации обстановки в регионе в Саудовской Аравии сохраняется угроза ударов беспилотников и ракет со стороны Ирана.
