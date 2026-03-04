Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 08:40
    Госдеп США разрешил второстепенным госслужащим покинуть Саудовскую Аравию

    Госдепартамент США разрешил второстепенным госслужащим и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

    "Государственный департамент разрешил сотрудникам правительства США, не занятым в чрезвычайных ситуациях, и членам семей сотрудников правительства США покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что на фоне эскалации обстановки в регионе в Саудовской Аравии сохраняется угроза ударов беспилотников и ракет со стороны Ирана.

    Госдеп США Саудовкая Аравия госслужащие эскалация на Ближнем Востоке Удары по Ирану
