Госдеп США разрешил второстепенным госслужащим покинуть Саудовскую Аравию

Госдепартамент США разрешил второстепенным госслужащим и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

"Государственный департамент разрешил сотрудникам правительства США, не занятым в чрезвычайных ситуациях, и членам семей сотрудников правительства США покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на фоне эскалации обстановки в регионе в Саудовской Аравии сохраняется угроза ударов беспилотников и ракет со стороны Ирана.