    ABŞ Dövlət Departamenti ikinci dərəcəli məmurlara Səudiyyə Ərəbistanını tərk etməyə icazə verib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 08:57
    ABŞ Dövlət Departamenti ikinci dərəcəli məmurlara Səudiyyə Ərəbistanını tərk etməyə icazə verib

    ABŞ Dövlət Departamenti təhlükəsizlik təhdidləri səbəbindən ikinci dərəcəli dövlət qulluqçularına və onların ailə üzvlərinə Səudiyyə Ərəbistanını tərk etməyə icazə verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin diplomatik missiyasının veb saytında məlumat yayılıb.

    "Dövlət Departamenti fövqəladə vəziyyətlərdə məşğul olmayan ABŞ dövlət işçilərinə və Birləşmiş Ştatların hökumət işçilərinin ailə üzvlərinə təhlükəsizlik təhdidləri səbəbindən Səudiyyə Ərəbistanını tərk etməyə icazə verib", - bəyanatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, regionda artan gərginlik fonunda Səudiyyə Ərəbistanında İrandan dron və raket zərbələri təhlükəsi qalmaqdadır.

    ABŞ Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistan
    Госдеп США разрешил второстепенным госслужащим покинуть Саудовскую Аравию
    US State Department authorizes non-emergency government employees to leave Saudi Arabia

