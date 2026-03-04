ABŞ Dövlət Departamenti ikinci dərəcəli məmurlara Səudiyyə Ərəbistanını tərk etməyə icazə verib
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 08:57
ABŞ Dövlət Departamenti təhlükəsizlik təhdidləri səbəbindən ikinci dərəcəli dövlət qulluqçularına və onların ailə üzvlərinə Səudiyyə Ərəbistanını tərk etməyə icazə verib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin diplomatik missiyasının veb saytında məlumat yayılıb.
"Dövlət Departamenti fövqəladə vəziyyətlərdə məşğul olmayan ABŞ dövlət işçilərinə və Birləşmiş Ştatların hökumət işçilərinin ailə üzvlərinə təhlükəsizlik təhdidləri səbəbindən Səudiyyə Ərəbistanını tərk etməyə icazə verib", - bəyanatda deyilir.
Qeyd olunur ki, regionda artan gərginlik fonunda Səudiyyə Ərəbistanında İrandan dron və raket zərbələri təhlükəsi qalmaqdadır.
