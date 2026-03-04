ПВО Саудовской Аравии сбила девять беспилотников

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    • 04 марта, 2026
    • 06:56
    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили девять беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Саудовской Аравии.

    "Силы ПВО уничтожили девять дронов сразу после пересечения ими воздушных границ Саудовской Аравии", - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

