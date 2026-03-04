Азербайджан включен в число стран проекта АБР по созданию пограничных пунктов пропуска нового поколения

Азиатский банк развития (АБР) выступил с инициативой разработки концепции принципиально нового подхода к реализации потенциальных проектов пограничных пунктов пропуска (ППГ).

Как передает Report со ссылкой на АБР, банк изучает возможность оказания технической помощи в рамках проекта "Развитие пунктов пропуска через государственную границу нового поколения для стран ЦАРЭС".

В число участников проекта входят Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Совокупный объем технического содействия оценивается в 1 млн долларов США. Средства предполагается привлечь из Специального фонда технической помощи АБР.

Техническое содействие призвано помочь АБР и развивающимся государствам-членам, прежде всего странам ЦАРЭС, в обновлении пограничных пунктов пропуска с применением инновационных и экологически устойчивых решений. В рамках проекта ЦАРЭС будет задействован в качестве платформы для подготовки проектов ППГ посредством механизма BUILD, предназначенного для финансирования серии компактных индивидуальных проектов вдоль транспортных коридоров. В перечень задач технической помощи включены подготовка проектной документации для трех приоритетных пунктов, формирование новой методологии реализации проектов через BUILD, а также обучение специалистов стран-участниц вопросам эксплуатации и управления ППГ.

Начиная с 2010 года АБР на ежегодной основе проводит мониторинг временных и финансовых затрат на автомобильные и железнодорожные грузовые перевозки по коридорам ЦАРЭС посредством системы отслеживания коридорных показателей: "Данные системы свидетельствуют о том, что пункты пропуска в регионе ЦАРЭС по-прежнему являются ключевыми узкими местами для трансграничного транспорта и логистики".

Среди факторов, негативно влияющих на эффективность транспортной сети ЦАРЭС и увеличивающих торговые издержки, выделяются: недостаточная институциональная координация между национальными транспортными ведомствами и пограничными управлениями (BMAs) как внутри отдельных государств, так и с сопредельными странами; морально устаревшая инфраструктура и оборудование; систематическое или временное закрытие ППГ; малоэффективные и дублирующие друг друга процедуры таможенного, иммиграционного, санитарного и фитосанитарного контроля, а также проверок безопасности; дефицит частных инвестиций для привлечения дополнительного финансирования.

Ранее АБР осуществлял финансирование и анализ отдельных проектов ППГ, добиваясь значимых результатов. Тем не менее модернизация каждого конкретного пункта в отдельности оказывается операционно нецелесообразной по ряду причин: сравнительно небольшой масштаб и удаленность объектов, потребность в подготовке типовой документации для каждого из них, привлечение различных консалтинговых компаний для решения аналогичных задач, а также сопоставимые транзакционные издержки и сроки подготовки даже при незначительных суммах финансирования. Данная техническая помощь совместно с механизмом BUILD позволит оптимизировать внутренние процедуры АБР, обеспечивая более оперативную и экономичную реализацию малых проектов в регионе ЦАРЭС.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона