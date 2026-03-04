Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Происшествия
    • 04 марта, 2026
    • 13:19
    Суд в Баку вынес приговор подростку за убийство матери в отеле

    Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор подростку, обвиняемому в убийстве матери в одном из отелей столицы.

    Как сообщает Report, решение было объявлено на сегодняшнем заседании под председательством судьи Телмана Гусейнова.

    Согласно приговору, Айхан Гасымлы приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. На заседании государственный обвинитель также выступил с предложением назначить обвиняемому именно такое наказание.

    Напомним, инцидент произошел в августе 2025 года в одном из отелей в Бинагадинском районе Баку. По версии следствия, Айхан Гасымлы (2009 г.р.) на почве личных отношений нанес своей матери - Асмет Гасымлы (1989 г.р.) - несколько смертельных ножевых ранений.

    Айхан Гасымлы был обвинен по статье 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство).

    Bakıda hoteldə anasını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 17 yaşlı oğlana hökm oxunub
