Суд в Баку вынес приговор подростку за убийство матери в отеле

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор подростку, обвиняемому в убийстве матери в одном из отелей столицы.

Как сообщает Report, решение было объявлено на сегодняшнем заседании под председательством судьи Телмана Гусейнова.

Согласно приговору, Айхан Гасымлы приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. На заседании государственный обвинитель также выступил с предложением назначить обвиняемому именно такое наказание.

Напомним, инцидент произошел в августе 2025 года в одном из отелей в Бинагадинском районе Баку. По версии следствия, Айхан Гасымлы (2009 г.р.) на почве личных отношений нанес своей матери - Асмет Гасымлы (1989 г.р.) - несколько смертельных ножевых ранений.

Айхан Гасымлы был обвинен по статье 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство).