В Баку осадков не ожидается

5 марта в Баку преимущественно без осадков, в районах ожидаются дожди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможна небольшая морось. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 65-70%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.