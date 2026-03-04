Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В Баку осадков не ожидается

    Экология
    • 04 марта, 2026
    • 12:52
    5 марта в Баку преимущественно без осадков, в районах ожидаются дожди.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможна небольшая морось. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 65-70%.

    В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

