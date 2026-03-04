Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə sistemləri doqquz dronu vurub
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 07:33
Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə sistemləri Krallığın hava məkanına daxil olan doqquz dronu məhv edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyi xəbər verib.
"Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri doqquz dronu Səudiyyə Ərəbistanının hava məkanına daxil olduqdan dərhal sonra məhv edib", - nazirliyin press-relizində bildirilir.
Son xəbərlər
08:18
Foto
Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıbİnfrastruktur
07:52
ABŞ və Ekvador narkotik kartellərinə qarşı birgə əməliyyata başlayıbDigər ölkələr
07:33
Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə sistemləri doqquz dronu vurubDigər ölkələr
07:07
ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri: Fars körfəzində İran gəmiləri yoxdurDigər ölkələr
06:39
SEPAH Küveytdə ABŞ hərbçilərinin olduğu yerə hücum etdiyini bildiribRegion
06:23
KİV: İranın paytaxtı və İsfahanda partlayışlar baş veribRegion
06:05
Səudiyyə Ərəbistanı təhlükəsizlik üçün tədbirlər görməyə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
05:33
BƏƏ ərazisindən İrana hücumlara icazə vermədiyini bildiribDigər ölkələr
05:07
Video