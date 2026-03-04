Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə sistemləri doqquz dronu vurub

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə sistemləri Krallığın hava məkanına daxil olan doqquz dronu məhv edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyi xəbər verib.

    "Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri doqquz dronu Səudiyyə Ərəbistanının hava məkanına daxil olduqdan dərhal sonra məhv edib", - nazirliyin press-relizində bildirilir.

