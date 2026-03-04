Кипр частично закрыл воздушное пространство на границе с Ливаном
- 04 марта, 2026
- 12:52
Власти Кипра временно закрыли часть воздушного пространства из-за подозрительного объекта в небе Ливана.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил источник в правительстве страны.
По его словам, подозрительный объект был зафиксирован вблизи воздушного пространства Кипра, на территории Ливана. В связи с этим было принято решение закрыть воздушное пространство над Международным аэропортом Ларнака.
Дополнительные подробности не приводятся.
