Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Кипр частично закрыл воздушное пространство на границе с Ливаном

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 12:52
    Кипр частично закрыл воздушное пространство на границе с Ливаном

    Власти Кипра временно закрыли часть воздушного пространства из-за подозрительного объекта в небе Ливана.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил источник в правительстве страны.

    По его словам, подозрительный объект был зафиксирован вблизи воздушного пространства Кипра, на территории Ливана. В связи с этим было принято решение закрыть воздушное пространство над Международным аэропортом Ларнака.

    Дополнительные подробности не приводятся.

    Kipr hava məkanının bir hissəsini bağlayıb
    Cyprus closes part of its airspace
    Лента новостей