Кипр частично закрыл воздушное пространство на границе с Ливаном

Власти Кипра временно закрыли часть воздушного пространства из-за подозрительного объекта в небе Ливана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил источник в правительстве страны.

По его словам, подозрительный объект был зафиксирован вблизи воздушного пространства Кипра, на территории Ливана. В связи с этим было принято решение закрыть воздушное пространство над Международным аэропортом Ларнака.

Дополнительные подробности не приводятся.