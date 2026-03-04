В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендии
Внутренняя политика
- 04 марта, 2026
- 13:16
В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендии.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, в целях предоставления специальных стипендий молодым талантам, имена которых занесены в "Золотую книгу", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству культуры выделено 61 847 манатов.
Последние новости
13:31
Генштаб Кувейта заявил волне ракетных обстрелов БПЛАДругие страны
13:27
Видео
Минтранс РФ: Спасены 30 членов экипажа атакованного в Средиземном море газовоза - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:26
Моджтаба Хосейни: Сроки выборов нового верховного лидера Ирана не определеныВ регионе
13:19
Суд в Баку вынес приговор подростку за убийство матери в отелеПроисшествия
13:16
В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендииВнутренняя политика
13:14
Азербайджан включен в число стран проекта АБР по созданию пограничных пунктов пропуска нового поколенияИнфраструктура
13:06
На дороге Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшиеПроисшествия
12:58
В Ливане число погибших из-за авиаударов возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:52