    В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендии

    Внутренняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 13:16
    В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендии.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, в целях предоставления специальных стипендий молодым талантам, имена которых занесены в "Золотую книгу", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству культуры выделено 61 847 манатов.

    специальные стипендии Ильхам Алиев распоряжение молодые таланты
