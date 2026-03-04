В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендии.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях предоставления специальных стипендий молодым талантам, имена которых занесены в "Золотую книгу", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству культуры выделено 61 847 манатов.