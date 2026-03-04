İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 13:05
    İlham Əliyev

    Azərbaycanda gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla adları "Qızıl kitab"a yazılmış gənc istedadlara xüsusi təqaüdlərin verilməsi məqsədilə Prezidentin ehtiyat fondundan Mədəniyyət Nazirliyinə 61 847 manat vəsait ayrılıb.

    В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендии
    Azerbaijan allocates nearly AZN62,000 for young talent scholarships – ORDER

