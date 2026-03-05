İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti oyunları keçirilib

    Digər
    • 05 mart, 2026
    • 19:42
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti oyunları keçirilib

    Kişi və qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qadınların yarışında "Gənclər" komandası "Milli Aviasiya Akademiyası"na 0:3 (14:25, 19:25, 13:25) hesabı ilə məğlub olub.

    "Gəncə" kollektivi isə evdə UNEC-i üstələyib - 3:0 (25:17, 25:22, 25:22).

    Kişilərin mübarizəsində isə

    "Azərreyl" "Murov Az Terminal"a 2:3 (25:20, 22:25, 25:18, 20:25, 8:15) hesabı ilə uduzub.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası UNEC

    Son xəbərlər

    20:00

    Latviya Prezidenti İranın Azərbaycana hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    19:56

    BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:56

    Ana Birçall İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:54

    Bakıda "Oracle" Mükəmməllik Mərkəzi yaradılacaq

    İKT
    19:51

    Naxçıvana dron hücumu Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük hiddət və qəzəblə qarşılanıb - RƏY

    Daxili siyasət
    19:49

    Almaniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    19:42

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti oyunları keçirilib

    Digər
    19:41

    Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Hərbi
    19:37

    Tokayev İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti