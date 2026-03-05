İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti oyunları keçirilib

    Komanda
    • 05 mart, 2026
    • 19:42
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti oyunları keçirilib

    Kişi və qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qadınların yarışında "Gənclər" komandası "Milli Aviasiya Akademiyası"na 0:3 (14:25, 19:25, 13:25) hesabı ilə məğlub olub.

    "Gəncə" kollektivi isə evdə UNEC-i üstələyib - 3:0 (25:17, 25:22, 25:22).

    Kişilərin mübarizəsində isə "Azərreyl" "Murov Az Terminal"a 2:3 (25:20, 22:25, 25:18, 20:25, 8:15) hesabı ilə uduzub.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası UNEC

    Son xəbərlər

    00:22

    Azərbaycanın XİN başçısı avstriyalı naziri İranın dron hücumu barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    00:21
    Foto

    BMT-nin 18 əməkdaşı Azərbaycan vasitəsilə təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    00:20

    Ceyhun Bayramov ermənistanlı həmkarı ilə regiondakı son hadisələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:12

    Tramp yeni daxili təhlükəsizlik nazirinin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:55

    TDT Baş katibi Azərbaycanla həmrəylik ifadə edib

    Xarici siyasət
    23:48

    Türkiyə və Macarıstanın Baş Qərargah rəisləri Kərim Vəliyevə zəng ediblər

    Hərbi
    23:41
    Foto

    İtaliyanın İrandakı səfirliyinin əməkdaşları Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    23:34

    Hindistanın hərbi təyyarəsi radarlardan itib

    Digər ölkələr
    23:26

    Bütün dünya İranın Azərbaycana dron hücumunu qınayır - XÜLASƏ

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti