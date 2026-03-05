Bakıda "Oracle" Mükəmməllik Mərkəzi yaradılacaq
- 05 mart, 2026
- 19:54
Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Böyük Britaniyaya səfəri çərçivəsində "Oracle" şirkətinin vitse-prezidentləri Ken Maklennan və Mark Nyuol ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu nazir Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
O qeyd edib ki, görüş zamanı Azərbaycanla "Oracle" arasında rəqəmsal transformasiya, süni intellekt və məlumat infrastrukturu sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.
Nazirin sözlərinə görə, həmçinin Azərbaycanda suveren "bulud" həlləri, süni intellekt imkanları, Bakıda "Oracle" Mükəmməllik Mərkəzinin yaradılması və Yeni Texnologiya, Süni İntellekt və Oyun İqtisadi Zonasının inkişafı üzrə növbəti addımlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Böyük Britaniyaya səfər çərçivəsində “Oracle” şirkətinin vitse-prezidentləri Ken Maklennan və Mark Nyuol ilə görüşdük.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) March 5, 2026
Görüş zamanı Azərbaycan ilə “Oracle” arasında rəqəmsal transformasiya, süni intellekt və məlumat infrastrukturu sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə… pic.twitter.com/bdcY8eo5BV