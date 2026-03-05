В Баку будет создан Центр передового опыта Oracle
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Великобританию встретился с вице-президентами компании Oracle Кэном Маклеппаном и Марком Ньюолом.
Как сообщает Report, об этом министр Рашад Набиев сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
Он отметил, что в ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Oracle в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта и инфраструктуры данных.
По словам министра, также состоялся обмен мнениями о суверенных "облачных" решениях, возможностях искусственного интеллекта в Азербайджане, создании Центра передового опыта Oracle в Баку и следующих шагах по развитию Экономической зоны новых технологий, ИИ и игровой индустрии.
Böyük Britaniyaya səfər çərçivəsində “Oracle” şirkətinin vitse-prezidentləri Ken Maklennan və Mark Nyuol ilə görüşdük.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) March 5, 2026
Görüş zamanı Azərbaycan ilə “Oracle” arasında rəqəmsal transformasiya, süni intellekt və məlumat infrastrukturu sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə… pic.twitter.com/bdcY8eo5BV