    05 марта, 2026
    В Баку будет создан Центр передового опыта Oracle

    Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Великобританию встретился с вице-президентами компании Oracle Кэном Маклеппаном и Марком Ньюолом.

    Как сообщает Report, об этом министр Рашад Набиев сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

    Он отметил, что в ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Oracle в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта и инфраструктуры данных.

    По словам министра, также состоялся обмен мнениями о суверенных "облачных" решениях, возможностях искусственного интеллекта в Азербайджане, создании Центра передового опыта Oracle в Баку и следующих шагах по развитию Экономической зоны новых технологий, ИИ и игровой индустрии.

