Военнослужащие Азербайджана провели тренировки по горной подготовке в рамках EFES-2026
Армия
- 07 мая, 2026
- 11:29
В Турции успешно продолжаются многонациональные совместные учения EFES-2026, в которых принимает участие группа военнослужащих азербайджанской армии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Согласно плану очередного этапа учений, представители Азербайджана, Турции, Албании, Нигера, Нигерии и Румынии провели тренировки по поисковым действиям в пещерах, укрытиях и туннелях, а также по горной подготовке.
В ходе учений, приближенных к условиям реального боя, азербайджанские военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.
