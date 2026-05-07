Военнослужащие Азербайджана провели тренировки по горной подготовке в рамках EFES-2026

В Турции успешно продолжаются многонациональные совместные учения EFES-2026, в которых принимает участие группа военнослужащих азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану очередного этапа учений, представители Азербайджана, Турции, Албании, Нигера, Нигерии и Румынии провели тренировки по поисковым действиям в пещерах, укрытиях и туннелях, а также по горной подготовке.

В ходе учений, приближенных к условиям реального боя, азербайджанские военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.