Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026"da dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər

    Hərbi
    • 07 may, 2026
    • 11:18
    Azərbaycan hərbçiləri EFES-2026da dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər

    Türkiyədə Azərbaycan Ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə keçirilən "EFES-2026" çoxmillətli birgə müştərək təlimi davam edir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təlimin növbəti mərhələsinin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə, Albaniya, Niger, Nigeriya və Rumıniya nümayəndələri mağara, sığınacaq və tunellərdə axtarış, eləcə də dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər.

    Azərbaycan hərbçiləri real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış təlimdə tapşırıqların icrası zamanı yüksək təcrübə nümayiş etdiriblər.

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Hərbi təlim EFES-2026 çoxmillətli birgə müştərək təlimi
    Военнослужащие Азербайджана провели тренировки по горной подготовке в рамках EFES-2026
    Azerbaijani servicemen conduct mountain training drills as part of EFES-2026

