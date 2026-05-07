Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026"da dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər
Hərbi
- 07 may, 2026
- 11:18
Türkiyədə Azərbaycan Ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə keçirilən "EFES-2026" çoxmillətli birgə müştərək təlimi davam edir.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, təlimin növbəti mərhələsinin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə, Albaniya, Niger, Nigeriya və Rumıniya nümayəndələri mağara, sığınacaq və tunellərdə axtarış, eləcə də dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər.
Azərbaycan hərbçiləri real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış təlimdə tapşırıqların icrası zamanı yüksək təcrübə nümayiş etdiriblər.
Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026"da dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər
Son xəbərlər
11:51
Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcəkİnfrastruktur
11:47
Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdirRegion
11:47
Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıbKomanda
11:38
Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan varHadisə
11:37
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıbBiznes
11:35
Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdırElm və təhsil
11:32
SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyilİdman
11:29
Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındırDaxili siyasət
11:23