Токаев: Казахстан продолжит укреплять обороноспособность страны

Казахстан всегда будет уделять первостепенное внимание повышению обороноспособности и всесторонней поддержке военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня защитника Отечества.

Президент отметил, что в новой Конституции четко закреплено, что "защита Республики Казахстан - священный долг и обязанность каждого ее гражданина".

"Этот праздник имеет особое государственное и общественное значение, олицетворяет мужество, невероятную силу духа и самоотверженность наших воинов. Он объединяет всех, кто служил и служит на благо Родины, денно и нощно стоит на страже мирного неба, территориальной целостности, стабильности и безопасности Казахстана. Наши бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма" - сказал Токаев.

Отметим, что 7 мая ежегодно в Казахстане отмечается День защитника Отечества. Данный праздник связан с созданием национальных Вооруженных сил страны после распада СССР. Праздник получил государственный статус значительно позже - в 2012 году 7 мая был официально объявлен государственным праздником и выходным днем.