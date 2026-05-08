Трамп: Иран готов передать США обогащенный уран со своих ядерных объектов

План урегулирования с Ираном включает в себя обязательство Тегерана отказаться от ядерного оружия и передать Вашингтону так называемую "ядерную пыль".

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время посещения Отражающего бассейна у Мемориала Линкольна, его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

"Это гораздо больше, чем просто одностраничный документ. Это предложение, которое, по существу, означает, что они откажутся от обладания ядерным оружием. Они намерены передать нам ядерную пыль и множество других вещей, которых мы добивались", - отметил Трамп.

Под выражением "ядерная пыль" американский лидер подразумевает высокообогащенный уран, находящийся на иранских атомных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым США нанесли авиаудары в июне 2025 года.

Трамп также отметил, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на обострение в Ормузском проливе.

"Это (заключение сделки - ред.) может случиться в любой день. Это может и не случиться. Думаю, они хотят сделки больше, чем я", - утверждал американский лидер.

Ранее стало известно об эскалации напряженности в Ормузском проливе, которое стало крупнейшим столкновением сторон с 8 апреля, когда Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

В КСИР заявили, что применили баллистические ракеты по американским военным кораблям, которые обстреляли иранские суда. В Центральном командовании ВС США, в свою очередь, указали, что обостроение спровицировал противник, а ВМС лишь нанесли ответные удары. Позднее каждая из сторон заявила о своей победе, добавив, что противнику был нанесен значительный урон.