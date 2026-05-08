İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Tramp: İran zənginləşdirilmiş uranı ABŞ-yə verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 08 may, 2026
    • 06:32
    Tramp: İran zənginləşdirilmiş uranı ABŞ-yə verməyə hazırdır

    İranla nizamlanma planı Tehranın nüvə silahından imtina etmək və "nüvə tozu" adlanan maddəni Vaşinqtona təhvil vermək öhdəliyini özündə ehtiva edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Linkoln Memorialındakı hovuzu ziyarət edərkən bildirib.

    "Bu, sadəcə bir səhifəlik sənəddən daha böyük bir şeydir. Mahiyyətcə onların nüvə silahına malik olmaqdan imtina edəcəkləri bir təklifdir. Onlar bizə nüvə tozunu və nail olmağa çalışdığımız bir çox başqa şeyləri təhvil vermək niyyətindədirlər", - Tramp qeyd edib.

    "Nüvə tozu" ifadəsi ilə ABŞ lideri 2025-ci ilin iyununda İranın aviazərbələr endirilən İsfahan, Natanz və Fordodakı nüvə obyektlərində zənginləşdirilmiş uranı nəzərdə tutur.

    Tramp həmçinin qeyd edib ki, Hörmüz boğazındakı gərginliyə baxmayaraq, İranla danışıqlar davam edir.

    "Bu (sazişin bağlanması - red.) istənilən gün baş verə də bilər, baş verməyə də bilər. Düşünürəm ki, onlar sazişi məndən daha çox istəyirlər", - Tramp iddia edib.

    Hörmüz boğazındakı son gərginlik İran, ABŞ və onların müttəfiqlərinin iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəldiyi 8 apreldən bəri tərəflər arasında ən böyük toqquşma olub.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusundan bildiriblər ki, İran gəmilərini atəşə tutan ABŞ hərbi gəmilərinə qarşı ballistik raketlər tətbiq edilib. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı öz növbəsində gərginliyin İran tərəfindən törədildiyini, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin isə yalnız cavab zərbələri endirdiyini qeyd edib. Daha sonra hər iki tərəf öz qələbəsini elan edərək düşmənə əhəmiyyətli zərər vurulduğunu qabardıb.

    Hörmüz boğazında gərginlik İranın nüvə proqramı ABŞ-İran danışıqları Uranın zənginləşdirilməsi
    Трамп: Иран готов передать США обогащенный уран со своих ядерных объектов

    Son xəbərlər

    07:30

    "The Maritime Executive": Rusiya Suriyadakı hərbi bazasını bərpa edir

    Region
    07:09
    Foto

    Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:50

    Ağdam və Xocavənd sakinləri Böyük Qayıdışla bağlı təəssüratlarını bölüşüblər

    Daxili siyasət
    06:32

    Tramp: İran zənginləşdirilmiş uranı ABŞ-yə verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    06:06

    Azərbaycan ilə Malayziya arasında daha dərin əməkdaşlıq imkanları araşdırılır

    Xarici siyasət
    05:40

    Meksikada yarmarkada baş verən yanğında beş nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:15

    Azərbaycan-Tacikistan münasibətlərinin cari vəziyyəti müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    04:44

    Merts Almaniyada dünyanın ilk termonüvə elektrik stansiyasını yaratmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:16

    Tramp İranı yeni zərbələrlə hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti